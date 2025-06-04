Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В частности, стоит проверить, получили ли вы доступ к персональному кабинету.

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О чем должны помнить участники НМТ-2025

Также не забудьте посмотреть, все ли документы, нужны для допуска к временному экзаменационному центру, у вас есть. При этом заранее загрузите сертификат участника НМТ и приглашение из персонального кабинета. Если есть возможность, распечатайте их.

Обратите внимание! Для допуска к ТЭЦ участник обязательно должен иметь с собой сертификат и документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина для выезда за границу и т.д.).

Вход в персональный кабинет возможен через приложение Дія или путем ввода личных данных (РНОКПП и номера документа, удостоверяющего личность). Обязательно проверяйте правильность введенной информации.

Также в УЦОКО напомнили некоторые особенности входа в персональный кабинет в зависимости от документа, по которому участник регистрировался:

в ID-карте нет серии, поэтому соответствующее поле оставляйте пустым;

серию и номер загранпаспорта вводите в одном поле;

правильно выбирайте тип документа, по которому регистрировались;

если при регистрации вы установили пароль – вводите его внимательно.

Если вы забыли пароль, восстановить доступ к персональному кабинету можно через опцию "Что делать, если Вы создали, но забыли свой пароль?". Она размещена непосредственно под полем для ввода.

Мы также сообщали, содержат ли тесты НМТ–2025 задания из предыдущих лет.