А это якобы обусловливает оценивание памяти поступающих, а не их историческое мышление. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Какой предмет самый популярный среди участников УМТ 2025 года

В сети распространили манипулятивную информацию о заданиях НМТ

Комментаторы приводят различные примеры таких исторических деятелей и событий, иллюстрируют свои утверждения некачественными тестовыми заданиями, что их якобы предлагают абитуриентам.

В УЦОКО отмечают: Программу оценивания разрабатывали специалисты на основе учебной программы по истории Украины для школ. В ней нет упоминаний о большинстве тех деятелей, о которых иронично пишут комментаторы.

Неправдивой является также информация о том, Программа тестирования предусматривает знание деталей десяти русско-турецких войн. В частности из-за того, что их столько не было.

Немало событий или деятелей, фигурирующих в сообщениях в социальных сетях как "избыточные для изучения", имели большое значение для становления Украинского государства. Умаление их исторического значения свидетельствует лишь о недостаточной исторической грамотности отдельных авторов,

– отмечают в УЦОКО.

И добавили, что иногда для иллюстрации своих утверждений комментаторы используют обнародованные недобросовестными участниками нынешнего тестирования задания. Однако в УЦОКО отмечают, что участники НМТ сдают своей черновики на выходе из аудитории.

Большинство опубликованных материалов являются перекличками и догадками, а не заданиями. Частыми в таких иллюстрациях являются некорректно сформулированные условия и варианты ответов, неуместно подобранные источники, упущены важные детали, которые затрудняют или делают невозможным избрание правильного ответа,

– отмечают в Центре.

Например, в приведенном задании "автор" в условии проигнорировал указанный в оригинале период – XIX века, исказил как события, так и утверждения, отражающие реакцию на них.

А вот оригинал задания, с которым работали участники тестирования.

Различия между оригиналом и пересказом очевидны, отмечают в УЦОКО.

При этом в Центре добавили: каждое задание также анализируют два независимых эксперта. Они определяют его соответствие программе, его корректность, отсутствие ошибок. Затем подборки из таких заданий предлагают определенной выборке учеников или студентов.

Составляя подборки тестов по истории Украины, специалисты УЦОКО обязательно включают задания, которые проверяют умение поступающих ориентироваться в историческом времени (хронологическая компетентность) и пространстве (пространственная компетентность) и тому подобное.

Мы также рассказывали, можно ли использовать и комбинировать результаты НМТ предыдущих лет для поступления.