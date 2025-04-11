На НМТ вже зареєструвалися понад 310 тисяч осіб: скільки триватиме сесія

Цьогоріч на національний мультитест орієнтовно зареєструвалися понад 311 тисяч вступників. Також УЦОЯО отримав понад 327 тисяч записів створення електронних кабінетів.

Однак дані щодо кількості документів, які відправили на обробку з кабінетів, протягом останніх кількох днів могли змінитися. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко "Освіторії", зазначає 24 Канал.

Дивіться також Де учаснику НМТ-2025 знайти інформацію про місце і дату складання тестування

Скільки осіб зареєструвалися на НМТ-2025

Вакуленко при цьому наголосила, що вступникам треба відправляти документи на обробку, а не лише створити кабінет і обрати в ньому певні дані.

Також очільниця УЦОЯО повідомила, що понад 20 тисяч учасників отримали повідомлення про успішну реєстрацію за кордоном.

Щодо тимчасово окупованих територій – такою інформацією ми не володіли і не володітимемо, адже в реєстраційній формі немає позначки, де саме учасник перебуває/проживає. Натомість учасник обирає місце, де він хотів би пройти тестування,

– уточнила вона.

Дивіться також Хто і коли може зареєструватися на додаткову сесію НМТ у 2025 році

Скільки триватиме сесія НМТ у 2025 році

Вакуленко також зауважила, що наразі рано говорити про те, скільки триватиме сесія мультитесту у 2025 році. Усе тому, що треба взяти до уваги не лише кількість охочих брати участь у НМТ, а й ті предмети, які вони обирали й де саме планують пройти оцінювання

Можна припустити, що кількість сесій може бути ідентичною до торішньої (1 сесія ≈ до 22 000 учасників, – ред.). Основна сесія, найімовірніше, триватиме до 20 днів,

– повідомила очільниця Центру.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Раніше ми розповідали, де учаснику НМТ-2025 знайти дані про місце та дату складання тестування.