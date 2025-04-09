Однак окремі випускники ще можуть зареєструватися на НМТ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Чи можна ще зареєструватися на НМТ у 2025 році

Зареєструватися на НМТ-2025 випускники можуть ще під час додаткового періоду реєстрації. Він триватиме протягом 9 – 14 травня 2025 року. Зокрема, зареєструватися для участі в додатковій сесії НМТ можуть особи, які:

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

реєструвалися в основний період реєстрації, але їм відмовили в реєстрації для участі в НМТ.

Подання документів у додатковий період реєстрації для участі в НМТ під час додаткових сесій здійснюють відповідно до Порядку реєстрації.

Зверніть увагу! Під час реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ потрібно обов'язково завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує поважну причину, через яку особу не зареєстрували під час основного періоду реєстрації.

Вступники, які реєструвалися в основний період реєстрації, але їм відмовили в реєстрації для участі в НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, усунути недоліки та надіслати внесену інформацію і копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Цікаво! Додаткова сесія тестування триватиме з 14 до 25 липня.

Обробку інформації та відповідних сканкопій / фотокопій документів, надісланих потенційними учасниками в додатковий період реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти здійснює протягом десяти робочих днів із дня надсилання інформації на обробку.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають в її персональному кабінеті.