Лісовий заявив, що тести з історії України для НМТ-2025 реформують

Тести з історії України, які складатимуть під час національного мультитесту у 2025 році випускники, змінять. Зокрема, доповнять завданнями з історії Руси-України.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

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Тести з історії України для НМТ-2025 реформують

Посадовець заявив, що Міносвіти України вже підтримало та погодило цю пропозицію.

З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10 відсотків в тестах з історії буде додано саме з періоду історії Руси-України,

– повідомив Лісовий.

Зверніть увагу! Під час тестування з історії України у 2024 році перевіряли знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій.

Міністр переконаний, що це не призведе до збільшення завдань у тесті і збільшення часу на їх виконання.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нагадаємо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що завдання мультитесту завжди готують в абсолютно конфіденційних умовах. Тому до остаточних версій добірок тестів доступу немає ніхто.