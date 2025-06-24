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Освіта Освіта в Україні Радість і розчарування: учасники НМТ-2025 відверто діляться результатами тестування
24 червня, 15:43
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Радість і розчарування: учасники НМТ-2025 відверто діляться результатами тестування

Марія Волошин
Основні тези
  • 25 червня закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту.
  • Учасники НМТ-2025 вже діляться емоціями та результатами тестування.

25 червня закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту. Попереду ще – додаткова сесія.

Ті, хто вже склав тестування, діляться враженнями та набраними балами. 24 Канал зібрав емоції та відео з тіктоку цьогорічних учасників мультитесту.

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Як учасники НМТ у 2025 році складали тестування

Учасники діляться кількістю балів, які сподівалися отримати на НМТ, і реальною кількістю набраних балів. 

Частина радіє, адже набрала більше балів ніж очікувала. Інші навпаки – сумні, бо з окремих предметів отримали низькі бали. 

@wwrkxl #дует з @wwrkxl #fup #fup #fur #on #нмт ♬ original sound - Zahn Watsford
@elisvaetta

Юракадемия жди меня

♬ original sound - Zahn Watsford

Є учасниці, які весь рік чекали моменту, поки зможуть поділитися результатами НМТ. Зараз радіють, адже з окремих предметів отримали по 200 балів.

@etnicastasia Graduate with 200 #нмт #нмт2025 #нмтісторія #українськамова #укрліт #математика #нмтматематика #нмтукрмова ♬ I'm Legit - Nicki Minaj - coldbrew.

Інші ж розчаровані, зокрема результатом з математики.

@yussstyaa теж вирішила повторити цей тренд #нмт2025 ♬ original sound - wennatyf
@whereismyjuls #дует з @JULY #нмт2025 #результатинмт ♬ original sound - Zahn Watsford

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