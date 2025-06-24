Радість і розчарування: учасники НМТ-2025 відверто діляться результатами тестування

25 червня закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту. Попереду ще – додаткова сесія.

Ті, хто вже склав тестування, діляться враженнями та набраними балами. 24 Канал зібрав емоції та відео з тіктоку цьогорічних учасників мультитесту.

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Як учасники НМТ у 2025 році складали тестування

Учасники діляться кількістю балів, які сподівалися отримати на НМТ, і реальною кількістю набраних балів.

Частина радіє, адже набрала більше балів ніж очікувала. Інші навпаки – сумні, бо з окремих предметів отримали низькі бали.

Є учасниці, які весь рік чекали моменту, поки зможуть поділитися результатами НМТ. Зараз радіють, адже з окремих предметів отримали по 200 балів.

Інші ж розчаровані, зокрема результатом з математики.

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