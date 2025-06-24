Те, кто уже сдал тестирование, делятся впечатлениями и набранными баллами. 24 Канал собрал эмоции и видео с тиктока нынешних участников мультитеста.

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Как участники НМТ в 2025 году сдавали тестирование

Участники делятся количеством баллов, которые надеялись получить на НМТ, и реальным количеством набранных баллов.

Часть радуется, ведь набрала больше баллов чем ожидала. Другие наоборот – грустные, потому что по отдельным предметам получили низкие баллы.

Есть участницы, которые весь год ждали момента, пока смогут поделиться результатами НМТ. Сейчас радуются, ведь по отдельным предметам получили по 200 баллов.

Другие же разочарованы, в частности результатом по математике.

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