Директорка УЦОЯО розповіла, як готують тести на НМТ
Джерело:НУШ
Одинадцятикласники вже починають готуватися до національного мультипредметного тесту у 2025 році. В УЦОЯО при цьому розповіли, як готують завдання на НМТ.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла Новій українській школі, що завдання мультитесту завжди готують в абсолютно конфіденційних умовах. Тому до остаточних версій добірок тестів доступу немає ніхто.
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Як готують завдання на НМТ
Тестових завдань, за словами Вакуленко, створюють дуже багато.
Також директорка УЦОЯО уточнила, що на кожен день тестування використовують окрему збірку завдань.
І яка саме добірка з якого предмета потрапить на тестування, звичайно, ніхто не знає,
– наголосила вона.
Наприклад, для проведення НМТ – 2024 загалом розробили 5168 завдань.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
З них уклали 21 добірку тестів з обов'язкових предметів (українська мова, математика, історія України), 17 добірок завдань з англійської мови, 11 – з німецької мови, 9 добірок з біології та географії, по 8 добірок з фізики, хімії, української літератури, французької мови.
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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
- Усі завдання предметних тестів укладатимуть на підставі чинних програм ЗНО.
- Поки не планують збільшувати кількість предметів на НМТ-2025.
- НМТ мають намір організувати у форматі "обов'язкові предмети плюс вибірковий".
- Структура мультитесту у 2025 році буде аналогічною до структури цьогорічних тестів.
- Для вступу до українських вишів у 2025 році можна подавати результати національного мультитесту (НМТ), отримані у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.