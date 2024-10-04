Директорка УЦОЯО розповіла, як готують тести на НМТ

Одинадцятикласники вже починають готуватися до національного мультипредметного тесту у 2025 році. В УЦОЯО при цьому розповіли, як готують завдання на НМТ.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла Новій українській школі, що завдання мультитесту завжди готують в абсолютно конфіденційних умовах. Тому до остаточних версій добірок тестів доступу немає ніхто.

Читайте Результати НМТ яких років можна буде подавати для вступу у виші у 2025 році

Як готують завдання на НМТ

Тестових завдань, за словами Вакуленко, створюють дуже багато.

Також директорка УЦОЯО уточнила, що на кожен день тестування використовують окрему збірку завдань.

І яка саме добірка з якого предмета потрапить на тестування, звичайно, ніхто не знає,

– наголосила вона.

Наприклад, для проведення НМТ – 2024 загалом розробили 5168 завдань.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

З них уклали 21 добірку тестів з обов'язкових предметів (українська мова, математика, історія України), 17 добірок завдань з англійської мови, 11 – з німецької мови, 9 добірок з біології та географії, по 8 добірок з фізики, хімії, української літератури, французької мови.

До теми У якому форматі відбудеться НМТ у 2025 році

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році