Для вступу до вишу наступного року можна використати також і результати національного мультипредметного тесту за 4 роки. Відповідну норму містить законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо ДПА та вступної кампанії 2025 року, зазначає Освіта 24.

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Результати НМТ яких років можна подавати для вступу у ЗВО наступного року

Документ вже зареєстрували у Верховній Раді. Він, зокрема, передбачає, що в наступному році вступники до ЗВО зможуть використати для вступу результати НМТ, отримані у таких роках:

2022;

2023;

2024;

2025.

Раніше заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомляв, що результати національного мультитесту за 2024 рік можна буде використати для вступу у виші і у 2025 році. Якщо ж вступник захоче вищі бали, може складати НМТ ще раз у 2025 році.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нагадаємо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 повідомляла, що щороку затверджують документ, який визначає, які результати тестування дійсні.

Цьогоріч, за її словами, були дійсні й результати НМТ 2022 – 2023 років, і результати останнього року традиційного ЗНО 2021 року.