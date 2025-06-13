Провалена математика, стрес та сльози радості: випускники діляться враженнями про НМТ-2025

Триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2025 році. В Україні її учасники стикаються з чималою кількістю труднощів.

Зокрема, зі стресом та втомою, які спровоковані повітряними тривогами та обстрілами України Росією. Випускники при цьому демонструють різні емоції, зазначає 24 Канал.

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Випускники діляться враженнями від НМТ-2025

Перед та після складанням іспиту учасники НМТ діляться у тіктоці враженнями про те, як проходили оцінювання.

Дівчата демонструють, як до іспиту мають красивий вигляд, а після – плачуть і скаржаться на неполадки з комп'ютерами в аудиторіях. Навіть якщо отримали високі бали з кожного предмета.

В одних – це сльози радості, в інших – розчарування. Зокрема, через те, що провалили математику.

Взнаки дається також стрес після недоспаної ночі через атаку росіян. Вступники стривожені, але намагаються не втрачати почуття гумору. Зокрема, у дні, коли в окремих містах лунають затяжні повітряні тривоги та летять ворожі ракети. "Сміх крізь сльози", – такий вигляд мають окремі відео, які відображають реалії таких днів та недоспаних і стресових ночей.

"Середній бал тих, хто складає 2– 10 червня – 189 – 200. Середній бал тих, хто складає НМТ 11 – 20 червня – 96 – 108", підписують відео учасники НМТ і демонструють, як перша когорта вступить у престижний виш, а друга – піде на роботу будівельниками, бо не набере прохідний бал для участі у вступній кампанії до ЗВО.

Є учасники, які на НМТ беруть зі собою ікони.

Я не скажу, що панікую перед НМТ, але знаки будуть,

– каже одна з учасниць, витягуючи з сумки ікону.

Також учасники діляться набраними на НМТ балами.

І навіть згадують прикмети, як залучити удачу, аби скласти тестування. Пропонують зайти в приміщення з лівої ноги, покласти 200 гривень під ліву ногу, а лавровий листок – під праву.

@call_me_danys Нє, ну на 200 я й не претендувала так що взагалі зашибісь можна сміливо празнувати (Давайте так, я кину результат на 100 000 лайків або на 1 000 підписників^^) @*dana ♬ Coco Jamboo - Mr. President

Ми також розповідали про те, як популярний учитель Руслан Циганков ходив складати НМТ і розказав про усі виклики тестування у наш час.