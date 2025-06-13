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Освіта Освіта в Україні Провалена математика, стрес та сльози радості: випускники діляться враженнями про НМТ-2025
13 червня, 20:50
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Провалена математика, стрес та сльози радості: випускники діляться враженнями про НМТ-2025

Марія Волошин
Основні тези
  • Учасники НМТ-2025 в Україні стикаються зі стресом через повітряні тривоги та обстріли, що впливає на їхні емоції та результати тесту.
  • Вони при цьомуділяться враженнями в соцмережах, розповідаючи про труднощі, високі або низькі бали тощо. 

Триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2025 році. В Україні її учасники стикаються з чималою кількістю труднощів.

Зокрема, зі стресом та втомою, які спровоковані повітряними тривогами та обстрілами України Росією. Випускники при цьому демонструють різні емоції, зазначає 24 Канал. 

Дивіться також Прохідний бал з математики на НМТ – це програма 5 – 7 класу, – очільниця УЦОЯО 

Випускники діляться враженнями від НМТ-2025

Перед та після складанням іспиту учасники НМТ діляться у тіктоці враженнями про те, як проходили оцінювання.

Дівчата демонструють, як до іспиту мають красивий вигляд, а після – плачуть і скаржаться на неполадки з комп'ютерами в аудиторіях. Навіть якщо отримали високі бали з кожного предмета. 

В одних – це сльози радості, в інших – розчарування. Зокрема, через те, що провалили математику. 

@nlistik я здала досить добре нмт , просто не відповідає моїм очікуванням #нмт #2025 #рекомендации #3червня ♬ son original - baguette edit
@lyceum.of.ploske Як здали? діліться в коментарях ️ #учнівськібудні #шкільнібудні #школа #нмт2025 #нмт #учнівськежиття #плосківськийліцей ♬ оригінальний звук - Плосківський ліцей

Взнаки дається також стрес після недоспаної ночі через атаку росіян. Вступники стривожені, але намагаються не втрачати почуття гумору. Зокрема, у дні, коли в окремих містах лунають затяжні повітряні тривоги та летять ворожі ракети. "Сміх крізь сльози", – такий вигляд мають окремі відео, які відображають реалії таких днів та недоспаних і стресових ночей. 

"Середній бал тих, хто складає 2– 10 червня – 189 – 200. Середній бал тих, хто складає НМТ 11 – 20 червня – 96 – 108", підписують відео учасники НМТ і демонструють, як перша когорта вступить у престижний виш, а друга – піде на роботу будівельниками, бо не набере  прохідний бал для участі у вступній кампанії до ЗВО. 

@brat8888_ inst:8.8888._ #НМТ #нмт #экзамен #школа #пацаны #девочки #рекомендации ♬ DIA DELÍCIA - Nakama & Mc Staff & ΣP

Є учасники, які на НМТ беруть зі собою ікони. 

Я не скажу, що панікую перед НМТ, але знаки будуть, 
– каже одна з учасниць, витягуючи з сумки ікону.

@_.qrxtvinki #нмт #нмт2025 #recommendations ♬ оригінальний звук - Кеті

Також учасники діляться набраними на НМТ балами.  

І навіть згадують прикмети, як залучити удачу, аби скласти тестування. Пропонують зайти в приміщення з лівої ноги, покласти 200 гривень під ліву ногу, а лавровий листок – під праву. 

@call_me_danys Нє, ну на 200 я й не претендувала так що взагалі зашибісь можна сміливо празнувати (Давайте так, я кину результат на 100 000 лайків або на 1 000 підписників^^) @*dana ♬ Coco Jamboo - Mr. President

Ми також розповідали про те, як популярний учитель Руслан Циганков ходив складати НМТ і розказав про усі виклики тестування у наш час.