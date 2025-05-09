При цьому це запрошення треба було завантажити. 24 Канал розповідає, як реагували одинадцятикласники, коли побачили дату складання НМТ.

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Які дані є у запрошенні на НМТ

У запрошеннях на тестування зазначили дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Важливо! Інформація про місце тестування призначена лише для учасників НМТ. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних іншим.

Для учасників, які братимуть участь в НМТ в Україні, початок тестування зазначили за київським часом. Натомість для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном, – відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

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Як реагують одинадцятикласники на дати НМТ

Одинадцятикласники у тіктоці емоційно діляться датами проходження тестування.

Є такі, хто просить, аби день тестування не збігся з їхнім днем народження.

Хтось – у шоковому стані.

Також учасники діляться моментом, коли відразу зі стартом дати отримання запрошень кинулись перевіряти свої кабінети, але система "не витримала" навантаження і "попросила" почекати.

Є учасники, які хотіли скласти НМТ швидше ніж доведеться, однак ставляться до цього з гумором.