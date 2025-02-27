В УЦОЯО назвали основні зміни, які варто очікувати на НМТ у 2025 році

У процедурах проведення національного мультитесту цьогоріч змін майже не відбулося. Є лише певні зміни, які стосуються змісту оцінювання.

Найважливішою зміною є історичний період, який охоплює тести з історії України. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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До яких змін готуватися напередодні НМТ

Тепер тести охоплюють весь курс історії України, визначений відповідною програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

До сьогодення. Оскільки остання тема сучасної історії – це війна Росії проти України, тестування може охоплювати поточні події,

– уточнила Вакуленко.

І додала: якщо продовжити відповідь на питання про структуру тестів, то УЦОЯО жодних змін не пропонував, адже єдина зміна, яка була б виправданою, – дещо більша представленість завдань із короткою формою відповіді або додавання завдань із розгорнутою відповіддю.

Проте в тому форматі, у якому ми на сьогодні реалізовуємо НМТ, – чотири предмети за чотири години з перервою – це неможливо. Бо в такому разі довелося б зменшити кількість питань із вибором варіанта відповіді або завдань на відповідність – для того, щоб в учасників була змога ретельно виконати завдання, тож мали б ще коротшу шкалу оцінювання,

– розповіла очільниця Центру.

Також вона уточнила, що варто зважати на те, що тестування відбувається не лише в Україні, а й за кордоном. З'являються нові проблеми, наприклад, пов'язані з розкладкою клавіатури в інших країнах. Зараз учасники/учасниці фактично працюють з мишкою і лише цифровим блоком, який є на будь-якій клавіатурі.