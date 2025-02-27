Важнейшим изменением является исторический период, охватывающий тесты по истории Украины. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

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К каким изменениям готовиться накануне НМТ

Теперь тесты охватывают весь курс истории Украины, определен соответствующей программой внешнего независимого оценивания по истории Украины.

К настоящему. Поскольку последняя тема современной истории – это война России против Украины, тестирование может охватывать текущие события,

– уточнила Вакуленко.

И добавила: если продолжить ответ на вопрос о структуре тестов, то УЦОКО никаких изменений не предлагал, ведь единственное изменение, которая была бы оправдана, – несколько больше представленности задач с короткой формой ответа или добавления задач с развернутым ответом.

Однако в том формате, в котором мы на сегодняшний день реализуем НМТ, – четыре предмета за четыре часа с перерывом – это невозможно. В таком случае пришлось бы уменьшить количество вопросов с выбором варианта ответа или задач на соответствие – для того, чтобы у участников была возможность тщательно выполнить задание, поэтому имели бы еще более короткую шкалу оценивания,

– рассказала глава Центра.

Также она уточнила, что стоит учитывать, что тестирование проходит не только в Украине, но и за границей. Появляются новые проблемы, например, связаны с раскладкой клавиатуры в других странах. Сейчас участники/участники фактически работают с мышкой и только цифровым блоком, который есть на любой клавиатуре.