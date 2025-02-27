Украинский язык, математика, история Украиным – обязательны, украинская литература, география, биология, химия, физика и иностранный язык – по выбору. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как будут начислять баллы за задание мультитеста

В блоках по этим предметам будут 8 типов тестовых заданий. Каждый тип задачи имеет свои особенности и критерии оценки.

Предлагаем ознакомиться с типами задач и баллами, которые могут получить участники тестирования по их выполнению.

1. Задание с выбором одного правильного ответа

Такие задачи состоят из основы (условия задачи) и четырех или пяти вариантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если участник мультитеста выбрал и обозначил ответ.

1 балл будет засчитан, если указали правильный ответ; 0 баллов, если указали неправильный ответ, или более одного ответа, или ответы на задание не предоставили.

Задания с выбором одного правильного ответа используются во всех четырех блоках мультитеста – как обязательных (по украинскому языку, математики, истории Украины), так и в предметном блоке по выбору.

2. Задание на установление соответствия ("логические пары")

Эти задачи состоят из основания и двух столбцов информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполнение задачи предполагает установление соответствия (образования "логических пар") между информацией, обозначенной цифрами и буквами.

Задание считается выполненным, если участник мультитеста сделал отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 3 или от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице ответов.

Участник НМТ получает 1 балл за каждое правильно установленное соответствие ("логическую пару"), то есть может набрать максимум 3 или 4 балла за такую задачу в зависимости от предметного блока. 0 баллов будет засчитано за любую "логическую пару", если ответ неверен, сделано более одной отметки в строке и/или колонке или ответ на задание не предоставлено.

Задания с информацией, обозначенной цифрами от 1 до 3, используются в блоке НМТ по математике и химии.

Задания с информацией, обозначенной цифрами от 1 до 4, используются в мультитесте в блоках по украинскому языку, украинской литературы, истории Украины, биологии, физики.

3. Задание на установление соответствия

В этой задаче предлагают подобрать заголовок к текстам/частям текстов из приведенных вариантов; утверждение / ситуации к объявлениям / текстам; вопросы к ответам или ответы на вопросы.

Задача будет засчитана, если участник НМТ установил соответствие и обозначил вариант ответа. 1 балл засчитывается за правильно установленное соответствие, во всех других случаях – 0 баллов.

Такие задачи содержатся в блоке с иностранными (английский, немецкого, французского и испанского языков.

4. Задание на заполнение пробелов в тексте

В задании предлагают дополнить абзацы / предложения в тексте предложениями / частями предложений, словосочетаниями/словами из приведенных вариантов. Задание считается выполненным, если участник НМТ выбрал и обозначил вариант ответа.

Если вариант верен – засчитывается 1 балл. Если же указан неправильный ответ, или указано более одного ответа или ответа на задание не предоставлено вообще – участник получит 0 баллов.

Предметный блок, где используют такие задачи, – английский, немецкий, французский и испанский языки.

5. Задание на установление правильной последовательности

Задача состоит из основы и перечня событий (явлений, фактов, процессов и т.п.), обозначенных буквами, которые нужно разместить в правильной последовательности, где первое событие/действие должно соответствовать цифре 1, друга – цифре 2, третья – цифре 3, четвертая – цифре 4.

Задание считается выполненным, если участник НМТ сделал пометки на пересечениях строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Г) в таблице ответов. Соответственно будет засчитано 3 балла, если правильно указана последовательность всех событий/действий; 2 балла, если правильно указано первое и последнее события / действия; 1 балл, если правильно указано или первое, или последнее событие/действие; 0 баллов за любое правильно указанное событие/действие, если сделано более одной отметки в строке и/или колонке; 0 баллов, если неправильно указано первое и последнее события или ответы не предоставлены вообще.

Такие задачи используются для проверки знаний в предметном блоке по выбору из истории Украины.

6. Задание с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов

Эти задачи состоят из основы и семи вариантов ответа, обозначенных цифрами, среди которых только три правильные. Задание считается выполненным, если участник НМТ выбрал и обозначил три ответа (цифры).

За каждый правильно указанный вариант ответа (цифра) участник получает 1 из 3 возможных баллов; 0 баллов получает ученик, если не указал ни одного правильного варианта ответа (цифры), или один вариант ответа (цифра) указан трижды, или ответа на задание не предоставил. Порядок написания цифр не имеет значения.

Такие задачи есть в предметном блоке по истории и географии.

7. Задание с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов

Задача предполагает наличие основания и трех групп (столбиков) ответов, обозначенных цифрами; в каждой группе только один ответ верен. Задание считается выполненным, если участник НМТ выбрал из каждой группы (столбика) и последовательно обозначил три ответа (цифры) в бланке ответов.

При выполнении этой задачи участник мультитеста может набрать от 0 до 3 баллов – 1 балл за каждый правильно поданный ответ. Следует обратить внимание, что в этом типе задач порядок написания цифр имеет значение – требуют суровую последовательность.

Такую задачу будут выполнять участники национального мультипредметного теста по биологии.

8. Задание открытой формы с кратким ответом

Задачи открытой формы состоят только из основания и предусматривают решение задачи. Задание считается выполненным, если участник НМТ, произведя соответствующие числовые расчеты, дал конечный ответ, соблюдая требования и правила.

За правильное выполнение такой задачи участник получает 2 балла, в противном случае – 0 баллов.

Такие задачи с кратким ответом будут в блоке НМТ по математике, географии, химии и физики

Максимальное количество тестовых баллов, которые сможет набрать участник национального мультипредметного теста, правильно выполнив все задания, будет различаться в зависимости от предметного блока.

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Сколько баллов можно набрать по каждому предмету

Всего за блок по украинскому языку и украинской литературе поступающие смогут набрать 45 баллов, за блок по математике, иностранного языка и физики – 32 балла.

За блок по истории Украины поступающие смогут набрать 54 балла.

За блок по биологии и географии поступающие можно получить 46 баллов.

Максимальное количество баллов за блок по химии составит 40 баллов.