Предметов на тестировании будет четыре: три обязательных и один на выбор. 24 Канал со ссылкой на Education.ua рассказывает, когда же будут известны результаты мультитеста.
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Когда будут известны баллы НМТ-2025
Тестовые баллы будут известны в день проведения НМТ. После сдачи тестирования по всем четырем предметам абитуриент увидит свои результаты на странице участника тестирования.
Далее эти баллы надо перевести в конкурсный балл по шкале 100 – 200 с помощью таблицы перевода тестовых баллов НМТ. Это позволит сразу после экзаменов сориентироваться в собственных шансах на поступление.
Участники основной сессии НМТ узнают официальные результаты до 4 июля, а дополнительной – до 30 июля в своем электронном кабинете УЦОКО.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Затем эти данные автоматически передадут в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, поэтому университеты будут иметь доступ к ним, когда вы будете подавать заявления на поступление.
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Что известно об НМТ в 2025 году
- НМТ в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая до 25 июня, дополнительная – с 14 до 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно. Дополнительный – с 9 до 14 мая.
- Зарегистрированные участники получат приглашение, которое содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
- Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена.