Календарный план организации и проведения в 2025 году НМТ согласован приказом Министерства образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Результаты аннулируют: какие ошибки на НМТ нельзя допускать

Какие даты проведения НМТ в 2025 году

Также в этом году предусмотрели два периода регистрации для участия в НМТ – основной и дополнительный.

Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.

До 8 апреля зарегистрированные смогут в персональных кабинетах внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором желают пройти НМТ).

В дополнительный период (9 – 14 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им отказали. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

З 4 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительных сессий смогут это сделать с 11 июля.

Из соображений безопасности мы не будем публиковать информации о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. Настоятельно рекомендуем участникам не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность и их, и организаторов НМТ,

– отмечают в УЦОКО.

Информацию о результатах основных сессий НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместят в персональных кабинетах участников до 4 июля, дополнительных – до 30 июля.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!



Какие основные даты НМТ-2025 / УЦОКО