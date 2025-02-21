Соответствующую норму содержит обновленный Порядок проведения национального мультитеста. Документ вступит в силу в ближайшее время.
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За что аннулируют результаты НМТ
Результаты НМТ аннулирует Украинский центр оценивания качества образования на основании решений апелляционных комиссий.
Также аннуляция результатов экзамена будет происходить в случае других нарушений участником мультитеста процедуры прохождения тестирования.
К ним относятся следующие:
- невыполнение указаний и требований работников экзаменационных центров;
- нарушение правил тестирования;
- обнаружение опасных предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью человека;
- вынесение за пределы аудитории черновиков и тому подобное.
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Что известно об НМТ в 2025 году
- Тестирование в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно. Дополнительный – с 9 до 14 мая.
- Зарегистрированные участники получат приглашение на прохождение мультитеста.
- Приглашение для участия в национальном мультитесте содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
- Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.
- Для участия в конкурсном отборе при поступлении участникам НМТ достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.
- Заметим, что для участия в НМТ в этом году выпускникам школ надо оформить ID-карту.