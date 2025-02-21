Соответствующую норму содержит обновленный Порядок проведения национального мультитеста. Документ вступит в силу в ближайшее время.

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За что аннулируют результаты НМТ

Результаты НМТ аннулирует Украинский центр оценивания качества образования на основании решений апелляционных комиссий.

Также аннуляция результатов экзамена будет происходить в случае других нарушений участником мультитеста процедуры прохождения тестирования.

К ним относятся следующие:

невыполнение указаний и требований работников экзаменационных центров;

нарушение правил тестирования;

обнаружение опасных предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью человека;

вынесение за пределы аудитории черновиков и тому подобное.

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Что известно об НМТ в 2025 году