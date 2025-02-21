Соответствующую норму содержит обновленный Порядок проведения национального мультитеста. Документ вступит в силу в ближайшее время.

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За что аннулируют результаты НМТ

Результаты НМТ аннулирует Украинский центр оценивания качества образования на основании решений апелляционных комиссий.

Также аннуляция результатов экзамена будет происходить в случае других нарушений участником мультитеста процедуры прохождения тестирования.

К ним относятся следующие:

  • невыполнение указаний и требований работников экзаменационных центров;
  • нарушение правил тестирования;
  • обнаружение опасных предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью человека;
  • вынесение за пределы аудитории черновиков и тому подобное.

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Что известно об НМТ в 2025 году

  • Тестирование в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
  • Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
  • Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно. Дополнительный – с 9 до 14 мая.
  • Зарегистрированные участники получат приглашение на прохождение мультитеста.
  • Приглашение для участия в национальном мультитесте содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
  • Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.
  • Для участия в конкурсном отборе при поступлении участникам НМТ достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.
  • Заметим, что для участия в НМТ в этом году выпускникам школ надо оформить ID-карту.