Такое требование содержит Порядок проведения НМТ, который вступит в силу в ближайшее время. Об этом информирует 24 Канал.
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Можно ли забрать черновик после тестирования
Так, после завершения времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, участники должны оставить предоставленные черновики для записей в аудитории.
Также эти черновики нельзя будет выносить за пределы аудитории во время перерыва или пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги.
Заметим, что в прошлом году, только если в черновике не было записей, содержащих задания теста, старший инструктор мог позволить участнику забрать черновик.
В случае конфликтной ситуации старший инструктор мог предложить участнику НМТ переписать его ответы на новый лист, который позволяли забрать с собой.
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НМТ-2025: основные даты
- Мультитест в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.
- Дополнительный период регистрации продлится с 9 по 14 мая.