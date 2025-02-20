Таку вимогу містить Порядок проведення НМТ, що набуде чинності найближчим часом. Про це інформує 24 Канал.

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Чи можна забрати чернетку після тестування

Так, після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, учасники повинні залишити надані чернетки для записів в аудиторії.

Також ці чернетки не можна буде виносити за межі аудиторії під час перерви або перебування в укриттях під час повітряної тривоги.

Зауважимо, що торік, лише якщо в чернетці не було записів, що містили завдання тесту, старший інструктор міг дозволити учаснику забрати чернетку.

У разі конфліктної ситуації старший інструктор міг запропонувати учаснику НМТ переписати його відповіді на новий аркуш, який дозволяли забрати зі собою.

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