Таку вимогу містить Порядок проведення НМТ, що набуде чинності найближчим часом. Про це інформує 24 Канал.
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Чи можна забрати чернетку після тестування
Так, після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, учасники повинні залишити надані чернетки для записів в аудиторії.
Також ці чернетки не можна буде виносити за межі аудиторії під час перерви або перебування в укриттях під час повітряної тривоги.
Зауважимо, що торік, лише якщо в чернетці не було записів, що містили завдання тесту, старший інструктор міг дозволити учаснику забрати чернетку.
У разі конфліктної ситуації старший інструктор міг запропонувати учаснику НМТ переписати його відповіді на новий аркуш, який дозволяли забрати зі собою.
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НМТ-2025: основні дати
- Мультитест у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно.
- Додатковий період реєстрації триватиме з 9 до 14 травня.