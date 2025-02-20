Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Що треба знати випускникам про реєстрацію на мультитест і які документи потрібні, читайте далі.

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Що варто знати про реєстрацію на НМТ-2025

Для реєстрації для участі в НМТ потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І виконати в ньому такі дії:

внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2025 року.

Важливо! Створити електронний кабінет можна буде з 6 березня 2025 року.

Які копії документів потрібні для реєстрації

До персонального кабінету вступнику необхідно обов'язково завантажити сканкопії таких документів:

паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Вибір міста проходження НМТ

Під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку та населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ.

Цю інформацію використають для розподілу учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як позначити предмет на вибір

Навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ, – українська мова, математика та історія України, – автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ.

Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже НМТ буде цілісним (складатиметься з двох блоків по два предмети, усього чотири предмети), тож реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.

Також за потреби учасник НМТ зможе вибрати мову, якою бажає отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, історії України, біології, географії, фізики або хімії. У 2025 році вступники, які навчались мовами національних меншин, зможуть обрати для складання вищезазначених предметів угорську, польську румунську, кримськотатарську мови.

Чи можна змінити персональні дані в е-кабінеті

Після надсилання інформації на обробку до 8 квітня в персональному кабінеті можна буде змінити інформацію про:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Як підтвердити реєстрацію на НМТ

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник зможе сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ.

Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

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Які є інші особливості реєстрації на НМТ

За потреби при реєстрації додають копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

У разі відсутності з поважної причини (викрадення, втрата тощо) документа, що підтверджує інформацію про освіту, для реєстрації на НМТ може бути використано Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

Чи можлива реєстрація за допомогою Дії

Майбутні учасники НМТ можуть зареєструватись для участі в НМТ за допомогою застосунку Дія. У такому разі під час реєстрації на НМТ-2025 необхідно в е-кабінеті окремо завантажити тільки документ про освіту.

Натомість усі особисті дані про учасника мультитесту будуть внесені до системи автоматично.

Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження, тобто вступнику не треба завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані.

Також регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно буде витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, що пришвидшить процедуру реєстрації.