Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Пороговий бал щороку встановлює Міністерство освіти і науки України, визначаючи його значення у додатках до Порядку прийому до ЗВО.

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Що таке "пороговий бал "склав / не склав"

Пороговий бал визначають саме для тестових балів, а не для рейтингових.

Якщо учасник НМТ отримав тестовий бал, що дорівнює пороговому балу або перевищує його, це означає, що він подолав поріг. Такий учасник зможе отримати оцінку в шкалі 100 – 200 балів і матиме можливість вступати до вишу.

Якщо учасник НМТ отримав тестовий бал, менший за встановлений пороговий бал, він не має права подавати результат цього тесту до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100 – 200 балів відбувається на підставі таблиць переведення тестових балів з кожного предмета НМТ, які містить Порядок прийому у конкретному році.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Тобто результати абітурієнтів, які подолали "поріг", переведуть у рейтингові оцінки за шкалою від 100 до 200 балів. При цьому "пороговому тестовому балу" у рейтинговій таблиці відповідатиме значення 100 балів.

Важливо! У 2025 році для подолання порогових значень і участі в конкурсному відборі учасникам НМТ достатньо набрати 15% правильних відповідей з кожного предмета.

Тобто, аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, достатньо набрати хоча б 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, 6 балів – з хімії; 7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології, 8 балів – з історії України.