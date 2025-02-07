Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Тобто під час виконання першого блоку тестів з української мови та математики, а також другого блоку тестів з історії України та предмета за вибором учасники НМТ зможуть самостійно обирати у межах блоку порядок виконання предметних тестів.

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Як учасники НМТ можуть виконувати завдання у межах блоків

Так, учасник зможе виконати спочатку завдання з математики, а потім завдання з української мови, якщо йому так зручніше, або навпаки.

Те ж правило стосується і другого блоку: спочатку вступник може виконати завдання предмета за вибором, а потім повернутись до виконання тесту з історії України.

При цьому учасники НМТ зможуть у межах блоку пропускати питання, відповіді на які не знають, а потім повертатись до них, якщо матимуть час, або виконувати їх не по черзі.

Також у межах одного блоку учасники зможуть перерозподіляти час на виконання завдань різних предметів. Тобто, якщо ви виконаєте швидше ніж за 60 хвилин завдання з одного предмета, матимете більше часу для виконання завдань з іншого предмета у межах 120 хвилин.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Водночас змінювати порядок виконання предметних тестів або перерозподіляти час між двома блоками учасники НМТ не зможуть.