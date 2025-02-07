Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. При цьому учасникам варто наперед ознайомитися із процедурою, яку треба пройти, аби допустили до екзаменаційного центру.
Дивіться також Для участі в НМТ-2025 треба оформити ID-картку
Як учасників допускатимуть до тестування
Учасник НМТ-2025 для допуску до екзаменаційного центру обов'язково має пред'явити документ, що посвідчує особу, та Сертифікат національного мультипредметного тесту 2025 року. Останній треба самостійно сформувати в персональному електронному кабінеті після реєстрації на тест та можна роздрукувати перед тестуванням або пред'явити його в смартфоні.
Для посвідчення особи учасники мультитесту можуть використати такі документи:
- паспорт громадянина України (у вигляді ID-картки або книжечки);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідчення водія;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- дипломатичний паспорт України;
- довідка про звернення за захистом в Україні;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення члена екіпажу;
- проїзний документ біженця;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;
- службовий паспорт України;
- картка емігранта.
Також учасники НМТ можуть пред'явити документ у Дії. Інструктор на вході перевірить документ шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрихкоду, цифрового коду).
Важливо! Якщо учасник НМТ не матиме відповідних документів, його не допустять до проходження тестування. Як і тих учасників, які запізняться.
Місце, дату та час проведення тестування зазначать у запрошенні, яке розмістять на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.
Учасники, які будуть складати мультитест в додаткову сесію, отримають запрошення не пізніше ніж за три календарні дні до початку проведення додаткової сесії.