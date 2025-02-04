Адже 6 березня стартує реєстрація на НМТ, яка триватиме до 3 квітня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Хто має оформити ID-картку

У МОН зауважили: оскільки термін виготовлення першого паспорта громадянина України (ID-картки) становить 20 робочих днів, варто заздалегідь подбати про його оформлення.

Оформлення паспорта є обов'язковим для осіб, які:

досягли 14-річного віку і ще не отримували паспорта громадянина України;

планують складати НМТ у 2025 році.

Оформити ID-картку можна у таких установах:

підрозділи Державної міграційної служби за місцем проживання;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центри обслуговування "Паспортний сервіс".

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Який перелік документів потрібний

Для оформлення першої ID-картки потрібно подати:

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. паспорт громадянина України одного або обох батьків. реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є) або повідомлення про відмову від його отримання. витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (за наявності).

Оформлення першого паспорта громадянина України є безоплатним.

Для отримання додаткової інформації щодо оформлення документів звертайтеся до підрозділів Державної міграційної служби України або відвідайте офіційний сайт ДМС України.