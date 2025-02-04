Ведь 6 марта стартует регистрация на НМТ, которая продлится до 3 апреля 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.
Смотрите также Как узнать информацию о месте и дате проведения УМТ в 2025 году
Кто должен оформить ID-карту
В МОН отметили: поскольку срок изготовления первого паспорта гражданина Украины (ID-карты) составляет 20 рабочих дней, стоит заранее позаботиться о его оформлении.
Оформление паспорта является обязательным для лиц, которые:
- достигли 14-летнего возраста и еще не получали паспорта гражданина Украины;
- планируют сдавать НМТ в 2025 году.
Оформить ID-карту можно в таких учреждениях:
- подразделения Государственной миграционной службы по месту жительства;
- центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- центры обслуживания "Паспортный сервис".
Смотрите также Кто может не сдавать НМТ в 2025 году
Какой перечень документов нужен
Для оформления первой ID-карты нужно подать:
- свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства.
- паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей.
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть) или уведомление об отказе от его получения.
- выписка из реестра территориальной общины о регистрации места жительства (при наличии).
Оформление первого паспорта гражданина Украины является бесплатным.
Для получения дополнительной информации по оформлению документов обращайтесь в подразделения Государственной миграционной службы Украины или посетите официальный сайт ГМС Украины.
- Ранее мы рассказывали, какой документ надо получить, чтобы подтвердить регистрацию на НМТ. Об этом читайте по ссылке.