Зарегистрированные участники получат приглашение на прохождение мультитеста. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Какие данные содержит приглашение на НМТ
Приглашение для участия в национальном мультитесте содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. В этом году возможность загрузить приглашение участники основной сессии получат с 4 мая.
Участники, которые будут сдавать мультитест во время дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения дополнительной сессии. Скачать приглашение можно будет с 11 июля.
Для допуска в экзаменационный центр участнику необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность, и Сертификат национального мультипредметного теста 2025 года.
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НМТ-2025: основные даты
- Мультитест в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.
- Дополнительный период регистрации продлится с 9 по 14 мая.