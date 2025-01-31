Мультитест будет содержать 4 предмета. Только один можно будет выбрать. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие темы будут на НМТ-2025 по биологии

Среди выборочных дисциплин – биология. Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по биологии и будет охватывать 5 разделов из школьного курса.

Введение. Химический состав, структура и функционирование клеток. Реализация наследственной информации;

Закономерности наследственности и изменчивости;

Биоразнообразие;

Организм человека как биологическая система;

Основы экологии и эволюционного учения.



Какие задания и темы по биологии будут на НМТ / УЦОКО

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Какие задания будут на тестировании

Тест по биологии насчитывает 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (24 задания);

на установление соответствия ("логические пары") (4 задания);

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (2 задания).

Задания по биологии будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу начисляют за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, от 0 до 3 тестовых баллов – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.

Важно! За выполнение заданий по биологии можно будет получить от 0 до 46 тестовых баллов.

Свой результат (то есть количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания теста по биологии) участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По Таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.