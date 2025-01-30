Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Среди выборочных будет география.

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Какие темы будут на НМТ по географии

Содержание заданий по географии будет соответствовать программе ВНО по географии и будет охватывать следующие разделы:

Общая география;

География материков и океанов;

Физическая география Украины;

Население Украины и мира;

Украина и мировое хозяйство;

Регионы и страны;

Глобальные проблемы человечества. Устойчивое развитие.



Какие задания будут на НМТ-2025 по географии / УЦОКО

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Какие задания подготовили для участников мультитеста

Тест по географии будет содержать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий);

открытой формы с коротким ответом (4 задания);

с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (6 заданий).

Задания по географии оценивают в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу начислят за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ и по 1 тестовому баллу за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.

Обратите внимание! За выполнение заданий по географии можно будет получить от 0 до 46 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания теста по географии) участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По Таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.