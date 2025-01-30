Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Серед вибіркових буде географія.
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Які теми будуть на НМТ з географії
Зміст завдань з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме такі розділи:
- Загальна географія;
- Географія материків і океанів;
- Фізична географія України;
- Населення України та світу;
- Україна і світове господарство;
- Регіони та країни;
- Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.
Які завдання будуть на НМТ-2025 з географії / УЦОЯО
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Які завдання підготували для учасників мультитесту
Тест із географії міститиме 30 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);
- відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання);
- з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).
Завдання з географії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.
Зверніть увагу! За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з географії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.