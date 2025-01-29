Тестування міститиме перевірку з трьох обов'язкових предметів та одного – на вибір. Серед вибіркових цьогоріч буде і українська література. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Які теми будуть на НМТ з української літератури

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. На тестуванні будуть теми, які вивчають у шкільному курсі української літератури, а саме:

Усна народна творчість;

Давня українська література;

Література кінця XVIII – початку XX століття;

Література XX століття;

Твори українських письменників-емігрантів;

Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури представлять пропорційно.



Які завдання будуть на НМТ з української літератури / УЦОЯО

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Які завдання будуть з української літератури на тестуванні

Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (25 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (5 завдань).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Завдання з української літератури оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

Цікаво! За виконання завдань з української літератури можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української літератури) учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.