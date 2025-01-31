Мультитест міститиме 4 предмети. Лише один можна буде вибрати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Які теми будуть на НМТ-2025 з біології

Серед вибіркових дисциплін – біологія. Зміст завдань з цього предмета відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів зі шкільного курсу.

Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;

Закономірності спадковості й мінливості;

Біорізноманіття;

Організм людини як біологічна система;

Основи екології й еволюційного вчення.



Які завдання і теми з біології будуть на НМТ / УЦОЯО

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Які завдання будуть на тестуванні

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання);

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

Завдання з біології оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів – за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

Важливо! За виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів.

Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з біології) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.