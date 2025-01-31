Зареєстровані учасники отримають запрошення на проходження мультитесту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також НМТ-2025 з біології: які теми повторити та які завдання будуть на тестуванні

Які дані містить запрошення на НМТ

Запрошення для участі в національному мультитесті містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.

Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Цьогоріч можливість завантажити запрошення учасники основної сесії отримають з 4 травня.

Учасники, які складатимуть мультитест під час додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку проведення додаткової сесії. Завантажити запрошення можна буде з 11 липня.

Для допуску до екзаменаційного центру учаснику необхідно буде мати документ, що посвідчує особу, та Сертифікат національного мультипредметного тесту 2025 року.

Дивіться також Хто може не складати НМТ у 2025 році

НМТ-2025: основні дати