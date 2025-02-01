А документом, который подтверждает факт регистрации для участия в тестировании, является сертификат НМТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Что нужно знать о "Сертификате НМТ"
Участник НМТ получит возможность сформировать Сертификат после успешной обработки региональным центром информации и документов, предоставленных абитуриентом в персональном электронном кабинете, созданном на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Персональный е-кабинет является информационной страницей участника НМТ, где происходит коммуникация организаторов НМТ с каждым участником тестирования.
После регистрации для участия в НМТ участник должен самостоятельно сформировать Сертификат мультитеста 2025 года и, по возможности, распечатать его. Он будет нужен для допуска к временному экзаменационному центру. В то же время участник НМТ вместо бумажного сертификата сможет предоставить этот документ в цифровом виде, в частности в собственном смартфоне.
Также для допуска во временный экзаменационный центр участник тестирования должен обязательно предъявить документ, удостоверяющий личность, и приглашение.
После сдачи экзамена участник получит результаты НМТ по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов. Они будут указаны в Информационной карточке к Сертификату, также размещенной в персональном кабинете.
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Какие основные даты НМТ-2025
- НМТ в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно.
- Дополнительный период регистрации продлится с 9 по 14 мая.