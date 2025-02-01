А документом, який підтверджує факт реєстрації для участі в тестуванні, є сертифікат НМТ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Що треба знати про "Сертифікат НМТ"

Учасник НМТ отримає можливість сформувати Сертифікат після успішної обробки регіональним центром інформації та документів, наданих вступником у персональному електронному кабінеті, створеному на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Персональний е-кабінет є інформаційною сторінкою учасника НМТ, де відбувається комунікація організаторів НМТ з кожним учасником тестування.

Після реєстрації для участі в НМТ учасник має самостійно сформувати Сертифікат мультитесту 2025 року та, за можливості, роздрукувати його. Він буде потрібний для допуску до тимчасового екзаменаційного центру. Водночас учасник НМТ замість паперового сертифіката зможе надати цей документ у цифровому вигляді, зокрема у власному смартфоні.

Також для допуску до тимчасового екзаменаційного центру учасник тестування має обов'язково пред'явити документ, що посвідчує особу, та запрошення.

Після складання іспиту учасник отримає результати НМТ за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів. Вони будуть зазначені в Інформаційній картці до Сертифіката, також розміщеній у персональному кабінеті.

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Які основні дати НМТ-2025