Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. При этом участникам стоит заранее ознакомиться с процедурой, которую надо пройти, чтобы допустили в экзаменационный центр.

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Как участников будут допускать к тестированию

Участник НМТ-2025 для допуска в экзаменационный центр обязательно должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и Сертификат национального мультипредметного теста 2025 года. Последний надо самостоятельно сформировать в персональном электронном кабинете после регистрации на тест и можно распечатать перед тестированием или предъявить его в смартфоне.

Для удостоверения личности участники мультитеста могут использовать следующие документы:

паспорт гражданина Украины (в виде ID-карты или книжечки);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины;

водительское удостоверение;

вид на постоянное проживание;

временный вид на жительство;

дипломатический паспорт Украины;

справка об обращении за защитой в Украине;

удостоверение беженца;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

удостоверение личности моряка;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

удостоверение члена экипажа;

проездной документ беженца;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита;

служебный паспорт Украины;

карточка эмигранта.

Также участники НМТ могут предъявить документ в Дии. Инструктор на входе проверит документ путем считывания или введения уникального электронного идентификатора (QR-кода, штрихкода, цифрового кода).

Важно! Если участник НМТ не будет иметь соответствующих документов, его не допустят к прохождению тестирования. Как и тех участников, которые опоздают.

Место, дату и время проведения тестирования укажут в приглашении, которое разместят на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.

Участники, которые будут сдавать мультитест в дополнительную сессию, получат приглашение не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии.