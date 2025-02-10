Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Пороговый балл ежегодно устанавливает Министерство образования и науки Украины, определяя его значение в приложениях к Порядку приема в ЗВО.

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Что такое "пороговый балл "сдал / не сдал"

Пороговый балл определяют именно для тестовых баллов, а не для рейтинговых.

Если участник НМТ получил тестовый балл, равный пороговому баллу или превышающий его, это означает, что он преодолел порог. Такой участник сможет получить оценку в шкале 100 – 200 баллов и будет иметь возможность поступать в вуз.

Если участник НМТ получил тестовый балл, меньше установленного порогового балла, он не имеет права подавать результат этого теста в приемную комиссию учреждения высшего образования.

Перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100 – 200 баллов происходит на основании таблиц перевода тестовых баллов по каждому предмету НМТ, которые содержит Порядок приема в конкретном году.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

То есть результаты абитуриентов, которые преодолели "порог", переведут в рейтинговые оценки по шкале от 100 до 200 баллов. При этом "пороговому тестовому баллу" в рейтинговой таблице будет соответствовать значение 100 баллов.

Важно! В 2025 году для преодоления пороговых значений и участия в конкурсном отборе участникам НМТ достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.

То есть, чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранного языка, физики, 6 баллов – по химии; 7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии, 8 баллов – по истории Украины.