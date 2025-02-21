Відповідну норму містить оновлений Порядок проведення національного мультитесту. Документ набуде чинності найближчим часом.

Дивіться також Чи можна буде після НМТ забрати чернетку зі собою

За що анулюють результати НМТ

Результати НМТ анулює Український центр оцінювання якості освіти на підставі рішень апеляційних комісій.

Також ануляція результатів іспиту відбуватиметься у разі інших порушень учасником мультитесту процедури проходження тестування.

До них належать такі:

невиконання вказівок і вимог працівників екзаменаційних центрів;

порушення правил тестування;

виявлення небезпечних предметів і речовин, що загрожують життю та здоров'ю людини;

винесення за межі аудиторії чернеток тощо.

Дивіться також Коли та як відбуватиметься реєстрація на НМТ у 2025 році

Що відомо про НМТ у 2025 році