Предметів на тестуванні буде чотири: три обов'язкові та один на вибір. 24 Канал з посиланням на Education.ua розповідає, коли ж будуть відомі результати мультитесту.

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Коли будуть відомі бали НМТ-2025

Тестові бали будуть відомі у день проведення НМТ. Після складання тестування з усіх чотирьох предметів вступник побачить свої результати на сторінці учасника тестування.

Далі ці бали треба перевести в конкурсний бал за шкалою 100 – 200 за допомогою таблиці переведення тестових балів НМТ. Це дозволить одразу після іспитів зорієнтуватися у власних шансах на вступ.

Учасники основної сесії НМТ дізнаються офіційні результати до 4 липня, а додаткової – до 30 липня у своєму електронному кабінеті УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Потім ці дані автоматично передадуть до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, тож університети матимуть доступ до них, коли ви подаватимете заяви на вступ.

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Що відомо про НМТ у 2025 році