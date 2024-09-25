У якому форматі відбудеться НМТ у 2025 році

У 2025 році випускники шкіл, аби вступити до вишів, повинні складати національний мультипредметний тест. Його планують провести за форматом 2024 року.

Про це мовиться у відповідному законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді. Документ ініційований групою нардепів під керівництвом очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.

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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році

Вступні випробування до вишів України наступного року повинні відбутися за технологією зовнішнього незалежного оцінювання у форматі НМТ.

Попередньо національний мультипредметний тест складатиметься з 4 предметів.

Три з них будуть обов'язковими і один – на вибір.

Серед обов'язкових:

українська мова;

математика;

історія України.

Ще один предмет учасники мультитесту мають обрати самостійно з цього переліку:

українська література;

географія;

біологія;

фізика;

хімія;

іноземні (англійська, німецька, французька, іспанська) мови.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році