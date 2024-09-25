У якому форматі відбудеться НМТ у 2025 році
У 2025 році випускники шкіл, аби вступити до вишів, повинні складати національний мультипредметний тест. Його планують провести за форматом 2024 року.
Про це мовиться у відповідному законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді. Документ ініційований групою нардепів під керівництвом очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.
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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
Вступні випробування до вишів України наступного року повинні відбутися за технологією зовнішнього незалежного оцінювання у форматі НМТ.
Попередньо національний мультипредметний тест складатиметься з 4 предметів.
Три з них будуть обов'язковими і один – на вибір.
Серед обов'язкових:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
Ще один предмет учасники мультитесту мають обрати самостійно з цього переліку:
- українська література;
- географія;
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- іноземні (англійська, німецька, французька, іспанська) мови.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
- Усі завдання предметних тестів укладатимуть на підставі чинних програм ЗНО.
- Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що поки не планують збільшувати кількість предметів на НМТ-2025.
- НМТ мають намір організувати у форматі "обов'язкові предмети плюс вибірковий", повідомили у Міносвіти.
- Структура мультитесту у 2025 році буде аналогічною до структури цьогорічних тестів.