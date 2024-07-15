Чи зменшать наступного року кількість предметів на НМТ

В Українському центрі оцінювання якості освіти прогнозують, що наступного року випускники не складатимуть на НМТ 5 предметів. Хоча у МОН торік передбачали, що така ситуація може стати реальністю.

Очільниця Центру Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю Освіті 24, що це дуже проблематично в умовах війни. Однак зауважила, що менше, ніж чотири предмети на НМТ також не має бути.

Дивіться також Випускниця з Житомира отримала 800 балів з НМТ-2024: як вона готувалася

Скільки предметів буде на НМТ-2025

На думку Вакуленко, навряд чи може бути менш ніж чотири предмети для проходження оцінювання для випускників.

На сьогодні всі ті предмети, які внесли до списку обов'язкових, направду є ключовими,

– зазначила вона.

І додала: натомість можливість вибору для вступників є критичною, адже випускники проявляють свої знання якнайкраще з різних предметів. Це залежить також значно і від майбутнього навчального спрямування та інтересів вступника.

Тому втратити цей предмет було б вкрай проблематично, на мою думку. А ще гірше – якби цей предмет (на вибір – Освіта 24) забрали, то це був би поганий сигнал для вишів про те, що держава визначилася з предметами, а інші буцімто не є важливими,

– резюмувала Вакуленко.