У департаменті освіти міста наголосили, що випускниця єдина отримала такий високий бал зі всього міста. Як їй це вдалося, читайте далі.

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Випускниця з Житомира отримала максимальний бал на НМТ-2024

Тарнавська розповіла, що готувалася з допомогою торішніх тестів. Під час складання мультитесту хвилювалась та кілька разів перевіряла свої відповіді.

Однак не приховувала емоцій, коли побачила свій у персональному кабінеті. Дівчина зізналася, що не сподівалася отримати максимальний бал.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вона також зазначала, що важко було "вписатися" в часові межі тесту.

Я починала готуватися ще з минулого літа. Незважаючи на всі імітації НМТ, які я проходила, тести минулих років, ніщо не могло повністю відтворити всіх тих емоцій, які я отримала під час проходження справжнього НМТ,

– зазначила випускниця.

Тарнавська планує продовжити свій освітній шлях не в Україні. Вона має намір вступати до вишу в Польщі.

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Коротко про НМТ-2024