В департаменте образования города отметили, что выпускница единственная получила такой высокий балл со всего города. Как ей это удалось, читайте дальше.
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Выпускница из Житомира получила максимальный балл на НМТ-2024
Тарнавская рассказала, что готовилась с помощью прошлогодних тестов. Во время сдачи мультитеста волновалась и несколько раз проверяла свои ответы.
Однако не скрывала эмоций, когда увидела свой в персональном кабинете. Девушка призналась, что не надеялась получить максимальный балл.
Она также отмечала, что трудно было "вписаться" во временные рамки теста.
Я начинала готовиться еще с прошлого лета. Несмотря на все имитации НМТ, которые я проходила, тесты прошлых лет, ничто не могло полностью воспроизвести всех тех эмоций, которые я получила во время прохождения настоящего НМТ,
– отметила выпускница.
Тарнавская планирует продолжить свой образовательный путь не в Украине. Она намерена поступать в вуз в Польше.
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Коротко об НМТ-2024
- В 2024 году результаты НМТ нужны для поступления в вузы Украины.
- Мультитест в этом году содержит проверку по четырем предметам, три из которых являются обязательными.
- Основная сессия тестирования проходила в течение 14 мая – 25 июня.
- Дополнительная состоится в течение 11 – 19 июля.
- Результаты тестирования участники получили в персональных кабинетах.