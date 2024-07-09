В этом году, кроме воздушных тревог, добавились еще и отключения света. Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала в интервью Образованию 24, как в таком случае происходит тестирование.
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Как проходят тестирование участники НМТ, когда нет света
Вакуленко проинформировала, что в случае отключения света во время, когда происходит оценивание в определенном населенном пункте, участники ждут.
Если их тестирование прервала не воздушная тревога, когда нужно спускаться в укрытие, а отключение света, то они ожидают в том помещении, в котором проходят тестирование, до восстановления поставок электроэнергии,
– рассказала руководительница УЦОКО.
И добавила, что помещение оборудовано для того, чтобы можно было продолжить оценивание.