Цьогоріч, окрім повітряних тривог, додалися ще й відключення світла. Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю Освіті 24, як у такому разі відбувається тестування.

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Як проходять тестування учасники НМТ, коли немає світла

Вакуленко поінформувала, що у разі відключення світла у час, коли відбувається оцінювання у певному населеному пункті, учасники чекають.

Якщо їхнє тестування перервала не повітряна тривога, коли потрібно спускатися в укриття, а відключення світла, то вони очікують у тому приміщенні, у якому проходять тестування, до відновлення постачання електроенергії,

– розповіла очільниця УЦОЯО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

І додала, що приміщення обладнане для того, щоб можна було продовжити оцінювання.

Детальніше про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року, читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.