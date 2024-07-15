Руководительница Центра Татьяна Вакуленко рассказала в интервью Образованию 24, что это очень проблематично в условиях войны. Однако отметила, что меньше, чем четыре предмета на НМТ также не должно быть.

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Сколько предметов будет на НМТ-2025

По мнению Вакуленко, вряд ли может быть менее четырех предметов для прохождения оценивания для выпускников.

На сегодня все те предметы, которые внесли в список обязательных, действительно являются ключевыми,

– отметила она.

И добавила: возможность выбора для поступающих является критической, ведь выпускники проявляют свои знания лучше по разным предметам. Это зависит также значительно и от будущего учебного направления и интересов поступающего.

Поэтому потерять этот предмет было бы крайне проблематично, по моему мнению. А еще хуже – если бы этот предмет (на выбор – Образование 24) забрали, то это был бы плохой сигнал для вузов о том, что государство определилось с предметами, а другие якобы не важны,

– резюмировала Вакуленко.

Подробнее о том, как проходила основная сессия НМТ-2024 и сколько предметов будут сдавать участники мультитеста 2025 года, читайте в интервью Татьяны Вакуленко Образованию 24.