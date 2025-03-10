Розширили перелік країн та міст, у яких можна скласти НМТ у 2025 році
- Український центр оцінювання якості освіти збільшив кількість країн та міст для складання НМТ у 2025 році.
- Раніше кількість таких країн становила 28.
Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік країн та міст, у яких можна скласти НМТ у 2025 році. Раніше таких країн було 28.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Які міста додали до списку, читайте далі.
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Які країни та міста додали до переліку
Протягом останнього тижня УЦОЯО зміг домовитися з міністерствами освіти, представниками неурядових освітніх організацій інших держав, а також із посольствами України щодо можливостей провести там НМТ у таких містах:
- Відень (Австрія);
- Познань;
- Катовіце;
- Гданськ (Польща);
- Братислава (Словаччина).
Але у Центрі попереджають: хоч перелік міст для проходження НМТ розширили, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами.
Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації. Станом на 10 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах: Дюссельдорф (Німеччина), Бухарест (Румунія), Прага (Чехія),
– повідомили в УЦОЯО.
Майбутнім учасникам НМТ при цьому нагадують: якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася більш зручна для вас локація – можете до 8 квітня 2025 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
- Раніше ми повідомляли, у яких містах та країнах за кордоном можна скласти НМТ.