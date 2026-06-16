Ще два випускники склали три предмети НМТ на максимальний бал

В Україні триває національний мультипредметний тест у 2026 році. Частина учасників вже отримала свої результати.

Є, зокрема, учасники, які склали три предмети на максимальні бали. Заклади освіти цих хлопців і дівчат вже поділилися у соцмережах результатами своїх випускників.

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Франківський ліцеїст

Учень ліцею № 2 Івано-Франківської міської ради Олександр Новицький склав три предмети національного мультипредметного тесту на 600 балів. Максимальні 200 балів він отримав з математики, української та англійської мов, розповіли на Facebook-сторінці ліцею.

Це – історія про наполегливість, дисципліну, віру у власні сили та щоденну працю, яку не завжди видно за оцінками та сертифікатами. У світі, де успіх часто вимірюють миттєвими досягненнями, Олександр довів: справжні вершини підкорюються тим, хто системно рухається вперед крок за кроком,

– мовиться у дописі.

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Випускник із Дніпра

Такий результат підкорився ще одному учасникові НМТ – випускнику з Дніпра. Станіслав Яцків склав три предмети національного мультипредметного тесту на максимальний бал, повідомили на сторінці ліцею №12 "Інтелект".

Хлопець отримав 200 балів з математики, історії України та англійської мови.

У закладі освіти кажуть, що хлопець є яскравим прикладом синергія таланту дитини, віри батьків та унікальної системи ліцею.