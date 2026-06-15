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Освіта Освіта в Україні На всі 200: львівська випускниця склала три предмети НМТ на максимальний бал
15 червня, 15:44
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Оновлено - 15:49, 15 червня

На всі 200: львівська випускниця склала три предмети НМТ на максимальний бал

Марія Волошин

Триває основна сесія національного мультитесту. Частина учасників вже отримала результати тестування.

Є такі, які отримують з окремих предметів максимальний бал. Про хороші результати НМТ своєї випускниці повідомили на сторінці Ліцею 81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради у фейсбуці. 

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Які результати?

Випускниця львівського ліцею – Софія Клак – продемонструвала чудовий результат. Вона складала тестування 12 червня 2026 року. При цьому змогла отримати найвищий бал за три з чотирьох предметів:

  • Англійська мова – 200 балів;

  • Математика – 200 балів;

  • Історія України – 200 балів.

За цим успіхом – роки навчання, тисячі вивчених слів, десятки розв'язаних тестів, наполеглива праця, підтримка вчителів та рідних і велике бажання досягти своєї мети, 
– кажуть у ліцеї.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ у 2026 році?

  • Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
  • Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
  • Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
  • Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.

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