Як відбуватиметься тестування у 2026 році?

Цьогоріч НМТ відбуватиметься протягом одного дня. Основна сесія триватиме упродовж 20 травня – 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня. 

На тестуванні буде 4 предмети. Обов'язково – українська мова, математика, історія України. Також предмет із такого переліку:

  • іноземна мова;
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • українська література.

Запрошення на тестування розмістять у персональних кабінетах. Там будуть вказані дата, час та місце тестування.