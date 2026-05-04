Під час НМТ у кожній аудиторії буде два інструктори. Вони стежитимуть, чи учасники не списують, а також допомагатимуть в організаційних питаннях.

Також у більшості аудиторій за випускниками "стежитимуть" камери, а відповідно – фахівці дистанційно. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю УП.

Дивіться також НМТ у 2026 році: які предмети популярні та якими мовами можна скласти тест

Чого не можна робити на НМТ?

Вакуленко також уточнила, які дії заборонені під час тестування. Так, учасники не мають права копіювати текст чи відкривати сторонні вкладки. Також перед тестуванням перевірятимуть, чи не мають вони технічних засобів зв'язку. Їх треба відкласти перед іспитом.

Тобто є ціла низка різних заходів. Але за такої величезної кількості учасників якісь ситуації з фотографуванням завдань, на жаль, можуть траплятися. Хоча це дуже поодинокі випадки,

– запевняє очільниця Центру.

Цікаво На НМТ цьогоріч зареєструвалися понад 355 тисяч учасників. Це на 43 тисячі більше ніж 2025 року, повідомляли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як контролюють виконання завдань?

Очільниця УЦОЯО також розповіла, чи повторюватимуться завдання. Тим паче, що у минулі роки були випадки "зливів" цих завдань.

Вона каже, що не варто стежити за цими "зливами", адже у межах всіх сесій використовують різні тестові добірки. При цьому вона зазначає, що цими "зливами" можуть бути не докладні, а відтворені з пам'яті учасників завдання. Це провокує потім обурення з боку педагогів щодо якості завдань.

Ми доволі жорстко ставимося до тих, хто в тимчасовому екзаменаційному центрі використовує телефон або якісь інші засоби. Для них на цьому етапі вступна кампанія завершується,

– наголосила Вакуленко.

Дивіться також Скандал через наголоси: вчителька назвала найбезглуздіше завдання на НМТ

Кому треба повідомляти про списування?

Також, за її словами, не всі учасники НМТ є реальними вступниками. Серед них трапляються ті, хто приходить, аби просто сфотографувати завдання.

Якщо ви бачите, що хтось списує, то маєте бути зацікавлені в тому, щоб це зупинити. Людина може отримати результат, вищий за ваш, а ви пізніше зустрінетеся десь в одній авдиторії університету, де навчаєтеся на контракті, а той, хто списував, – на бюджеті,

– акцентувала очільниця УЦОЯО.

І додала, що варто у разі списування повідомити інструктору. За словами Вакуленко, тоді результати учасника-порушника анулюють. Також складуть про це протокол і зафіксують факт у документах. Участі у додатковій сесії такий учасник чи учасниця взяти не зможе.

Зверніть увагу! Серед предметів на вибір цьогоріч найпопулярнішим є іноземна мова.