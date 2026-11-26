Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що його відомство напрацювало чотири моделі національного мультитесту на 2027 рік. Яку саме застосують, стане відомо після ухвалення Верховною Радою відповідного закону про вступну кампанію на наступний рік.

Про це Бутенко сказав журналістам, інформує "Інтерфакс-Україна".

Яку модель НМТ у 2027 році застосують?

Очільник МОН повідомив, що вже напрацювали чотири моделі НМТ, які можуть бути наступного року.

Але мультитест у нас у прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення народних депутатів. Залежно від базового рішення депутатів ми застосуємо той чи той алгоритм, який у нас напрацьований,

– уточнив міністр.

Деталей наразі він не розповів.

Що відомо про НМТ у 2027 році?