26 листопада, 11:58
Оновлено - 11:59, 26 листопада
В Україні напрацювали 4 моделі НМТ-2027, – очільник МОН
Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що його відомство напрацювало чотири моделі національного мультитесту на 2027 рік. Яку саме застосують, стане відомо після ухвалення Верховною Радою відповідного закону про вступну кампанію на наступний рік.
Про це Бутенко сказав журналістам, інформує "Інтерфакс-Україна".
Яку модель НМТ у 2027 році застосують?
Очільник МОН повідомив, що вже напрацювали чотири моделі НМТ, які можуть бути наступного року.
Але мультитест у нас у прерогативі парламенту. Тому будемо чекати рішення народних депутатів. Залежно від базового рішення депутатів ми застосуємо той чи той алгоритм, який у нас напрацьований,
– уточнив міністр.
Деталей наразі він не розповів.
Що відомо про НМТ у 2027 році?
- Раніше в Україні розглядали різні формати проведення НМТ наступного року. Зокрема, обговорювали і дводенну модель.
- Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначала, що у разі дводенної моделі тестування прогнозують зменшення кількості учасників НМТ за кордоном.
- За її словами, кількість учасників НМТ за кордоном залежить від моделі тестування. Якщо перейдуть на дводенну модель оцінювання або буде змога перескладати оцінювання, то очевидно, що потрібної широкої мережі для складання тестування Центр за межами нашої держави не отримає.
- Недавно Освітній комітет Верховної Ради України визначився з моделлю НМТ у 2027 році та пропонував залишити чинну модель. Тобто НМТ має складатися з 4 предметів: 3 обовʼязкові (українська мова, математика, історія України) + предмет на вибір.
- Всі інші параметри – кількість днів проведення, тривалість, кількість додаткових сесій і перескладання – визначатиме МОН.
- Що цікаво, нардепка Юлія Гришина на засіданні профільного комітету представила інший законопроєкт щодо вступної кампанії 2027 року. Вона запропонувала компромісний варіант – залишити математику обовʼязковим предметом, при цьому спростивши структуру НМТ: три предмети замість чотирьох, де-факто повернувшись до структури НМТ 2022 року.